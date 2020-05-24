После перестрелки на стоянке в Москве задержали девять человек

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки в столичном комплексе возросло до девяти. В настоящее время устанавливается причастность каждого из них к инциденту.

Мужчин задержали после стрельбы на стоянке, расположенной на Каширском шоссе. Среди них также раненый. Для розыска стрелков был объявлен план «Перехват».

Как сообщает ТАСС, как минимум четверо из задержанных — приезжие из Оренбурга. В конфликте со стрельбой участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и охотничьих ружей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК завел уголовное дело после перестрелки на территории парковки рядом с ЖК «Ясный» . Местные жители были сильно напуганы произошедшим.