После перестрелки на стоянке в Москве задержали девять человек

После перестрелки на стоянке в Москве задержали девять человек
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки в столичном комплексе возросло до девяти. В настоящее время устанавливается причастность каждого из них к инциденту.

Мужчин задержали после стрельбы на стоянке, расположенной на Каширском шоссе. Среди них также раненый. Для розыска стрелков был объявлен план «Перехват».

Как сообщает ТАСС, как минимум четверо из задержанных — приезжие из Оренбурга. В конфликте со стрельбой участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и охотничьих ружей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК завел уголовное дело после перестрелки на территории парковки рядом с ЖК «Ясный» . Местные жители были сильно напуганы произошедшим.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва происшествия стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минздрав завершит тестирование препарата от коронавируса за «месяц-два»
Мотоциклиста и его пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии после ...
На перекрестке Маршала Говорова и Трефолева не смогли разъехаться две машины
Джейсону Стейтему подобрали роль в киновселенной Marvel
После перестрелки на стоянке в Москве задержали девять человек
Мотоциклист вылетел на тротуар после столкновения с иномаркой рядом с ...
Новая неделя в Петербурге начнется с +18 и слабого ветра
Повышения смертности среди медиков во время пандемии нет