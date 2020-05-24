На перекрестке Маршала Говорова и Трефолева не смогли разъехаться две машины

На перекрестке Маршала Говорова и Трефолева не смогли разъехаться две машины
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Северной столицы поздним вечером произошло ДТП с участием двух легковых авто. Они не поделили дорогу около трамвайных путей.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 24 мая, на перекрестке улиц Маршала Говорова и Трефолева. Кадры с места столкновения машин опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Автор записи уточнил, что причина частых аварий в этом месте «стандартная».

На фотографиях сильных повреждений авто увидеть нельзя. Кроме того, в комментариях под постом очевидцы рассказали, что машины уже разъехались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист вылетел на тротуар после ДТП с легковушкой рядом с «Академической».

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