Стало известно о влиянии алкоголя на коронавирус

Стало известно о влиянии алкоголя на коронавирус
Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре объяснили, как употребление алкоголя в период пандемии коронавируса может повлиять на состояние здоровья.

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что крепкий алкоголь не только не убивает новый тип коронавируса, но и негативно сказывается на иммунной системе, в связи с чем его употребление следует ограничить.

В ведомстве отметили, что миф о способности алкоголя убивать коронавирус появился из-за «страха и дезинформации». Специалисты утверждают, что алкогольные напитки могут также повысить риски развития неблагоприятных последствий для здоровья.

Роспотребнадзор также напомнил, что от болезней, вызванных употреблением алкоголя, ежегодно умирают около трех миллионов человек в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме ответили на идею повысить возраст продажи алкоголя.

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