Российский бизнес Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса

Российский бизнес Жерара Депардье признали пострадавшим от коронавируса
Жерар Депардье. Фото: ru.wikipedia.org

Французский актер Жерар Депардье, зарегистрированный в России в качестве индивидуального предпринимателя, может рассчитывать на господдержку.

Юрист актера Юрий Мосман рассказал ТАСС, что актера, как индивидуального предпринимателя, включили в перечень ИП, пострадавших от коронавирусной пандемии. По словам юриста, все российские предприниматели, имеющие такой ОКВЭД, могут претендовать на государственную поддержку.

Депардье будет доступна возможность воспользоваться налоговой отсрочкой, однако у него нет такой необходимости. Юрист рассказал, что все платежи он выполнил заранее. При этом он знал о предоставлении поддержки малому бизнесу, еще до публикации соответствующего постановления правительства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на поддержку пострадавшим от Covid-19 бизнесменам Петербурга направят более 13 миллиардов.

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Жерар Депардье поддержка бизнеса
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