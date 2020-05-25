Сегодня в Петербурге возобновили работу МФЦ

Сегодня в Петербурге возобновили работу МФЦ
МФЦ. Фото: lenobl.ru

С понедельника, 25 мая, многофункциональные центры в Петербурге возобновляют работу, однако сотрудникам и посетителям придется соблюдать ряд ограничений.

Сегодня жители Северной столицы смогут получить документы по обращениям, которые были приняты еще в конце марта. Как сообщается на сайте госуслуг, граждане смогут получить услуги только по предварительной записи.

Офисы МФЦ принимают только посетителей в масках и перчатках. Тех, у кого нет средств индивидуальной защиты, не пропустят в здание. Внутри петербуржцам необходимо соблюдать социальную дистанцию. Также на входе посетителям измеряют температуру.

Во вторник, 26 мая, петербургские МФЦ начнут прием документов по всем 360 услугам. Записаться на прием можно по телефону 573-90-00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МФЦ Ленобласти начнут оформлять выплаты на детей от 3 до 7 лет.

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