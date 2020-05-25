C 95-летием «Зенит» поздравили бывшие футболисты клуба

«Я не стану желать «Зениту» покупать какого-либо футболиста. Желаю, чтобы появились свои воспитанники. Если мы вспомним недавнее прошлое, Кержаков, Аршавин — футболисты, которые не только в «Зените» задавали тон, но и вообще в России. Желаю, чтобы свой такой футболист появился», — считает Игонин. Фото: Николай Овсянников/Nevasport

«Я не стану желать «Зениту» покупать какого-либо футболиста. Желаю, чтобы появились свои воспитанники. Если мы вспомним недавнее прошлое, Кержаков, Аршавин — футболисты, которые не только в «Зените» задавали тон, но и вообще в России. Желаю, чтобы свой такой футболист появился», — считает Игонин. Фото: Николай Овсянников/Nevasport

В понедельник, 25 мая, петербургский футбольный клуб празднует свое 95-летие. Команда принимает поздравления не только от фанатов и города, но и от бывших игроков.

Так, чемпион СССР 1984 года Вячеслав Мельников, завоевавший титул в составе команды, бывший член клуба Сергей Герасимец и экс-защитник Алексей Игонин рассказали, чего желают сегодняшним футболистам «Зенита». Со спортсменами беседовал корреспондент издания Nevasport.ru.

Мельников отметил, что главное в сегодняшнее непростое время — здоровье самих спортсменов и их близких. Экс-участник «Зенита» Герасимов пожелал клубу развития и побед в европейских играх, а также набирать базу воспитанников, «чтобы больше думали о подрастающем поколении».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Семак и Александр Медведев выстрелили из пушки в Петропавловской крепости в честь юбилея команды.