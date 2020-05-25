«Зенит» в честь 95-летия выстрелит из пушки в Петропавловской крепости

В футбольном клубе подчеркивают, что праздничные мероприятия организованы с соблюдением мер безопасности по противодействию распространения COVID-19. Фото: fc-zenit.ru

В футбольном клубе подчеркивают, что праздничные мероприятия организованы с соблюдением мер безопасности по противодействию распространения COVID-19. Фото: fc-zenit.ru

25 мая 2020 года петербургскому футбольному клубу исполняется 95 лет. Это событие отмечают огромным фанатским полотном, полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости. Также в честь круглой даты вечером зажгутся огни Ростральных колонн.

Ранним утром над Северной столицей поднялся аэростат с 900-килограммовым баннером, изображающим участника клуба со знаменем команды в руках. Полет проходил под руководством мастеров спорта и рекордсменов воздухоплавания Ивана Меняло и Михаила Баканова.

Кроме того, поздравление «Зенита» было отмечено традиционным выстрелом из пушки Петропавловской крепости, осуществленным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком и генеральным директором клуба Александром Медведевым. Вечером праздничные огни Ростральных колонн также будут сиять в честь 95-летия петербургской футбольной команды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что старт сезона Российской премьер-лиги могут перенести на начало августа.