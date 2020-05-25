Названы даты сдачи ЕГЭ

Пробники школьники напишут 29 и 30 июня.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что для одинадцатиклассников проведут пробный Единый государственный экзамен 29 и 30 июня, то есть у школьников есть на подготовку еще целый месяц. Затем состоятся сами экзамены, начиная с 3 июля. Для начала за парты сядут выпускники, желающие сдать литературу, географию и информатику. Организаторам ЕГЭ нужно протестировать проверку видеонаблюдения, печати и сканирования.

Вторая волна начнется 3 августа и продлится до 8 августа. Напоминаем, что изначально предполагалось, что ЕГЭ будут сдавать 8 июня, но дату пришлось сдвинуть в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, как в Ленобласти пройдет сдача ЕГЭ. Он отметила, что к 536 действующим аудиториям для проведения экзаменов добавятся еще 85. При этом каждом классе будет сидеть не более десяти человек — по одному за партой на расстоянии не менее полутора метров.