Петербуржцы заметили сидящих на фруктах крыс в одном из продуктовых магазинов

В продуктовом магазине, расположенном в Невском районе Петербурга, заметили двух упитанных крыс. Грызуны лакомились фруктами на глазах у очевидцев.

Об обнаружении грызунов в «Пятерочке» рассказали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Они также опубликовали видеоподтверждение происходящего. По словам автора записи, все происходит в одном из продуктовых магазинов на 2-м Рабфаковском переулке.

На хвостатых «посетителей» наткнулась семья с маленькими детьми. Один из малышей тут же признался на камеру, что к нему подступает тошнота.

На записи видно, как крысы облюбовали прилавки с фруктами. Одному из грызунов по вкусу пришелся красный виноград, другой же переметнулся в иное место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Приморского района жалуются на нашествие крыс. Они заявили, что грызуны поселились у железнодорожной станции «Яхтенная».