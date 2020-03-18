Жители Приморского района жалуются на нашествие крыс

Речь идет об огромном количестве крыс, которые решили поселиться у железнодорожной станции «Яхтенная». Фотографии многочисленного крысиного семейства опубликовал очевидец в группе «Народная линия | Приморский район» в социальной сети «Вконтакте».

Автор поста возмущается, что немалые средства выделяются на борьбу с коронавирусной инфекцией, но при этом игнорируется общая санитарная обстановка города.

По мнению автора, крысы стали уже привычными жителями Петербурга, но они являются опасными распространителями различных инфекций, последствия о распространения которых могут быть не менее опасными, чем от существующая пандемия. В пример приводятся бубонная чума и сыпной тиф. Отмечается и то, что крысы совершенно не боятся людей, и даже порой не уступают дорогу горожанам.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на данный пост. Некоторые и вовсе умилились опасным зверькам. Кто-то и вовсе отметил, что крысы живут там уже не один десяток лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что серые крысы отказались причинять вред сородичам даже за еду.