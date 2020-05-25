Беглов признался, что болеет за «Зенит» уже 40 лет

Беглов признался, что болеет за &#171;Зенит&#187; уже 40 лет
Беглов надеется на успехи клуба. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Он поздравил петербургский клуб с 95-летием.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте». Он написал, что поздравляет петербургский футбольный клуб «Зенит» с 95-летием. Глава города гордится футболистами – их стойкостью и готовностью работать на износ. Беглов признался, что болеет за «сине-бело-голубых» почти 40 лет и даже помнит тех игроков, которые уже давно ушли из клуба.

«Желаю команде Сергея Семака в этом сезоне положить золотые медали в Кубок страны. Буду ждать успехов сине-бело-голубых в европейских клубных турнирах»,

— добавил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что воздушный шар поднял в небо над Петербургом баннер «Зенита» в честь 95-летия клуба. Поднявшийся на высоту 150 метров воздушный шар продемонстрировал полотно, которое было создано руками фанатов «Зенита». На баннере изображен «зенитовец» — собирательный образ болельщика и футболиста со знаменем в руках.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов зенит
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Известно, почему нельзя включать телефон на борту самолета
На Левашовском после аварии бросили автомобиль
Дибров сдержал обещание, данное Малышевой
Стали известны цены на новые iPhone 12
Президента Австрии обнаружили среди ночи в закрытом кафе
Тарзан возмутился из-за критики после слов о нехватке денег
Беглов признался, что болеет за «Зенит» уже 40 лет
В Москве без работы сидят около миллиона человек