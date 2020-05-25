Беглов признался, что болеет за «Зенит» уже 40 лет

Он поздравил петербургский клуб с 95-летием.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте». Он написал, что поздравляет петербургский футбольный клуб «Зенит» с 95-летием. Глава города гордится футболистами – их стойкостью и готовностью работать на износ. Беглов признался, что болеет за «сине-бело-голубых» почти 40 лет и даже помнит тех игроков, которые уже давно ушли из клуба.

«Желаю команде Сергея Семака в этом сезоне положить золотые медали в Кубок страны. Буду ждать успехов сине-бело-голубых в европейских клубных турнирах»,

— добавил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что воздушный шар поднял в небо над Петербургом баннер «Зенита» в честь 95-летия клуба. Поднявшийся на высоту 150 метров воздушный шар продемонстрировал полотно, которое было создано руками фанатов «Зенита». На баннере изображен «зенитовец» — собирательный образ болельщика и футболиста со знаменем в руках.