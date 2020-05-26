На Удельном задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку, помогли очевидцы

Пенсионерке помогли очевидцы. Фото: неизвестный злоумышленник напал на женщину. В полицию о ЧП сообщили очевидцы.

Пенсионерке помогли очевидцы. Фото: неизвестный злоумышленник напал на женщину. В полицию о ЧП сообщили очевидцы.

В Приморском районе Петербурга правоохранители поймали злоумышленника, который подозревается в нападении на пожилую жительницу. Задержать его помогли очевидцы.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 24 мая, у дома №27 по Удельному проспекту. В отдел полиции обратились очевидцы с заявлением, что неизвестный напал на пенсионерку. По их словам, злоумышленник избивал женщину.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали 33-летнего мужчину. В отношении него был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Женщина была госпитализирована.

На следующий день, 25 мая, пострадавшая обратилась в полицию. 59-летняя женщина рассказала, что неизвестный руками избил ее и, похитив мобильный телефон и банковские карты, скрылся. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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