Готовили ужин на Вечном огне: в Кронштадте разыскивают вандала

Готовили ужин на Вечном огне: в Кронштадте разыскивают вандала
Полиция начала розыск. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Кронштадтском районе правоохранители начали проверку после того, как несколько неизвестных осквернили памятник. Вандалы решили приготовить еду на Вечном огне.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 мая. На следующий день в отдел полиции обратился директор музея истории Кронштадта. Он рассказал, что увидел сообщение о вандалах в соцсетях.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники совершили акт вандализма по отношению к памятнику культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади. Поздно вечером они подъехали на иномарке к мемориалу и начали готовить еду на пламени Вечного огня.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Компанию разыскивают.

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