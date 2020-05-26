Труп женщины с гематомами на лице нашли в квартире на Луначарского

Труп женщины с гематомами на лице нашли в квартире на Луначарского
Правоохранители полагают, что к смерти женщины причастен её сожитель. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Хозяйку квартиры на проспекте Луначарского в Петербурге нашли мертвой. На лице женщины обнаружены гематомы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело нашли в понедельник, 25 мая. Правоохранители полагают, что к смерти женщины причастен её сожитель. Мужчина нигде не работает и имеет проблемы со здоровьем.

Сожителя погибшей доставили в отдел полиции, однако почти сразу после этого его пришлось госпитализировать. В больницу его увезли с признаками эпилепсии.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов в Петербурге безработный мужчина напал на сожительницу. По словам женщины, он душил её руками, избивал и угрожал физической расправой. В квартире мужчины обнаружены револьвер, предмет, похожий на автомат, и нож в ножнах.

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