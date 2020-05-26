В двух гипермаркетах Петербурга за день пытались стащить продукты

В двух гипермаркетах Петербурга за день пытались стащить продукты
Мужчину отправили в 4 отделение полиции, женщину доставили.в 70 отделение. Фото: pixabay.com

Оба правонарушения произошли в один день, 24 мая, и в обоих случаях злоумышленники были вовремя задержаны сотрудниками вневедомственной охраны.

Около 16:00 в Колпинское районное управление вневедомственной охраны поступила информация, что в магазине на Московском шоссе в поселке Шушары сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыли росгвардейцы, которые задержали мужчину, пытавшегося пронести через кассу без оплаты продукты на 2,7 тысяч рублей.

Немногим позже произошел аналогичный случай, но уже в Невском районе города, на Дальневосточном проспекте. Около полуночи сотрудники гипермаркета заметили посетительницу, которая намеревалась вынести из магазина парфюмерию и другие товары. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали гражданку. Выяснилось, что женщина хотела не оплачивать покупки на 2,5 тысячи рублей. Обоих задержанных передали полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Богатырском проспекте неизвестный совершил нападение на женщину и отобрал у нее сумку, в которой находились смартфоны.
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