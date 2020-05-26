В России началось строительство первого стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Россия приступила к строительству первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика. Проект реализуется в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80).

Изготавливать элементы планера первой машины будет один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительной корпорации. Разработка рабочей конструкторской документации завершена. Ведется поставка материалов, пишет ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Другой источник сообщает, что в данный момент ведется изготовление кабины бомбардировщика. Окончательную сборку всей машины планируют завершить в 2021 году.

Официально информацию о начале строительства пока не подтвердили.

ПАК ДА спроектирован по схеме «летающее крыло». Особенность бомбардировщика — использование технологии «стелс» при его строительстве. Конструкция самолета будет включать материалы и элементы, снижающие её заметность.

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