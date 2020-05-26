Полицейские разыскали двух девушек, жаривших еду на Вечном огне в Кронштадте

Правоохраниетли разыскали еще двух участниц инцидента у памятника в Кронштадте. Компания решила пожарить еду на пламени Вечного огня
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили трех участников инцидента у памятника культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади. Одного из них задержали, остальные попались немного позже.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в отдел были доставлены две девушки, 22 и 23 лет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером 24 мая компания подъехала к мемориалу на автомобиле и готовила пищу на пламени Вечного огня.