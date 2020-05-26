Полицейские задержали одного из вандалов, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

Полицейские задержали одного из вандалов, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
Участника инцидента задержали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В отдел полиции доставлен участник инцидента у памятника в Кронштадте. Вандалы решили приготовить еду на Вечном огне.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили мужчину, который в воскресенье, 24 мая, жарил с двумя девушками пищу на пламени мемориала. Девушек разыскивают.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что инцидент произошел около одиннадцати часов вечера: неизвестные подъехали к мемориалу на автомобиле «Шкода Октавиа».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что об осквернении памятника культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» правоохранителям рассказал директор местного музея истории.

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