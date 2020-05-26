Тренер бойца ММА Исмаилова Осия задержан по подозрению в организации убийства

Правоохранительные органы задержала тренера бойца ММА Магомеда Исмаилова Владимира Осию по подозрению в организации убийства генерального директора ТЦ в Подмосковье.

Осию, как и еще троих его возможных подельников, задержали после дачи показаний, свидетельствующих об их причастности к произошедшему. Сейчас, как передает ТАСС, все задержанные допрашиваются, правоохранители проверяют их информацию.

Напомним, что инцидент с убийством произошел 4 июня прошлого года в подмосковном поселке Поварово. Неизвестный минимум три раза выстрелил в 60-летнего владельца торгового центра Николая Леонова. От полученных ран он скончался на месте. Оказалось, что к убийству была причастна 56-летняя жена погибшего. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали пятеро мужчин, которые подозреваются в похищении человека с целью вымогательства.