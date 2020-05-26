Борис Моисеев рассказал о своей жизни после ухода со сцены

Борис Моисеев рассказал о своей жизни после ухода со сцены
Борис Моисеев. Фото: Instagram @bmoiseevpro

Звезда отечественной поп-сцены Борис Моисеев устал от многочисленных слухов о своем безденежье и ухудшающемся здоровье, поэтому развеял сомнения поклонников и хейтеров, откровенно рассказав о своей сегодняшней жизни.

Певец поделился, что не испытывает никаких финансовых трудностей и ведет спокойную, размеренную жизнь «артиста-пенсионера». Он также отметил в интервью «Московскому комсомольцу», что продолжает активно общаться с коллегами, путешествовать и совершенно не чувствует себя забытым.

Затронул Моисеев и тему своего здоровья. По словам артиста, перенесенный в 2010 году инсульт не прошел бесследно, однако его самочувствие значительно лучше, чем думают многие хейтеры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыкальный критик Сергей Соседов назвал плачевным состояние Бориса Моисеева.

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