Путин вышел из себя на совещании по пожарам

Путин вышел из себя на совещании по пожарам
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Во вторник, 26 мая, президент РФ Владимир Путин провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками в российских регионах.

Сегодняшнее совещание выдалось непростым для политика и он не сдержал своих эмоций. Глава государства швырнул на стол ручку, когда говорил о потере жилья для людей во время чрезвычайных происшествий.

После глава МЧС Евгений Зиничев доложил о количестве очагов природных пожаров в стране. По данным, которые привел министр, с начала этого года в российских регионах зафиксировано более 5,5 тыс. пожаров.

Площадь охватила более 850 тыс. гектаров. За этот год сгорело 251 строение, из которых 48 — жилые постройки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил провести Парад Победы 24 июня.

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