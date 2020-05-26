Путин вышел из себя на совещании по пожарам

Во вторник, 26 мая, президент РФ Владимир Путин провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками в российских регионах.

Сегодняшнее совещание выдалось непростым для политика и он не сдержал своих эмоций. Глава государства швырнул на стол ручку, когда говорил о потере жилья для людей во время чрезвычайных происшествий.

После глава МЧС Евгений Зиничев доложил о количестве очагов природных пожаров в стране. По данным, которые привел министр, с начала этого года в российских регионах зафиксировано более 5,5 тыс. пожаров.

Площадь охватила более 850 тыс. гектаров. За этот год сгорело 251 строение, из которых 48 — жилые постройки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил провести Парад Победы 24 июня.