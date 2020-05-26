Безработные жители Ленобласти вышли на общественные работы

В Ленобласти начались общественные работы, к которым привлекли местных жителей, оставшихся без работы во время пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что регион впервые проводит общественные работы, тем самым обеспечивая безработных людей возможностью заработка.

На данный момент общественные работы проводятся в дорожной отрасли, однако вскоре перечень расширят. По словам Дрозденко, нуждающихся в работе ленинградцев могут привлечь к благоустройству экологических троп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число безработных граждан в Петербурге перешагнуло за 50 тысяч человек. Всего с января 2020 года в службу занятости Санкт-Петербурга поступило немногим меньше 97 тысяч обращений, одобрили более половины из них.