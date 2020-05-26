Безработные жители Ленобласти вышли на общественные работы

Безработные жители Ленобласти вышли на общественные работы
Общественные работы в Ленобласти. Фото: lenobl.ru.

В Ленобласти начались общественные работы, к которым привлекли местных жителей, оставшихся без работы во время пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что регион впервые проводит общественные работы, тем самым обеспечивая безработных людей возможностью заработка.

На данный момент общественные работы проводятся в дорожной отрасли, однако вскоре перечень расширят. По словам Дрозденко, нуждающихся в работе ленинградцев могут привлечь к благоустройству экологических троп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число безработных граждан в Петербурге перешагнуло за 50 тысяч человек. Всего с января 2020 года в службу занятости Санкт-Петербурга поступило немногим меньше 97 тысяч обращений, одобрили более половины из них.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
безработные ленобласть общественные работы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китайский художник выставит в Эрмитаже работы на тему COVID-19
Безработные жители Ленобласти вышли на общественные работы
Маленькая девочка утонула у пирса в Сосновом Бору
Ученые нашли способ спасения легких больных коронавирусом
Российские миллиардеры стали еще богаче во время пандемии
Астрономы: девятой планеты Солнечной системы не существует
Путин заявил, что Россия прошла пик пандемии коронавируса
Общежитие Политеха с иностранцами закрыли на из-за COVID-19