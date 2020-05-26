Китайский художник выставит в Эрмитаже работы на тему COVID-19

Петербургский Эрмитаж представит выставку художника из КНР Чжана Хуаня, посвятившего свои работы пандемии нового типа коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу музея, художник создал дополнительные работы для выставки «Чжан Хуань. В пепле истории», которая должна была открыться 15 мая, однако ее отложили из-за коронавируса.

Одной из новых работ художника стал цикл «Love»/»Любовь», в котором мастер использовал красный акрил на белом холсте.

«Что за образ возникает на холсте — вырванное сердце? Покинутый человеческий зародыш? Потеки краски льются словно в немой истерике, в желании укрыться, сжаться, спастись от окружающего кошмара», — говорит о работах китайского художника куратор выставки Дмитрий Озерков.

Выставка включает в себя работы в нескольких сериях, выполненных в разных техниках. Всего Чжан Хуань подготовил около 30 произведений, часть из которых создана под впечатлением от посещения Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Эрмитаж может открыть двери для посетителей в середине июля.