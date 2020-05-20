Петербургский Эрмитаж может открыть двери для посетителей в середине июля

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, когда двери главного музея Петербурга откроются для посетителей.

По словам Пиотровского, при благоприятном развитии событий это может произойти уже в июле-августе текущего года. Точной даты директор Эрмитажа не назвал, поскольку все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Положение вещей руководитель музея объяснил «Открытой студии».

Пиотровский отметил, что после снятия всех ограничительных мер Эрмитажу потребуется около двух недель на то, чтобы подготовиться к приему посетителей и возобновить все рабочие процессы. Но доступ в музей после открытия, к сожалению, станет ограниченным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственный Эрмитаж включен в список образовательных и культурных учреждений, попавших под украинские санкции.