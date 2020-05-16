Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Государственный Эрмитаж. Фото: unsplash.com

Украина ввела санкции в отношении музеев, общественных, научных и образовательных организаций России. В список вошли Государственный Эрмитаж, Московский государственный университет и Пушкинский музей.

Указ о введении санкций подписал президент Украины Владимир Зеленский. Меры будут действовать в течение трех лет.

Под санкции также попали Русское географическое общество, Институт археологии РАН, Институт востоковедения, музей-заповедник «Неаполь Скифский» в Симферополе, Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского и другие учреждения.

Среди ограничительных мер — блокировка активов, вывод капитала за пределы Украины, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательны и спортивных контактов и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерреш призвал снять санкции в условиях пандемии.

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