Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Украина ввела санкции в отношении музеев, общественных, научных и образовательных организаций России. В список вошли Государственный Эрмитаж, Московский государственный университет и Пушкинский музей.

Указ о введении санкций подписал президент Украины Владимир Зеленский. Меры будут действовать в течение трех лет.

Под санкции также попали Русское географическое общество, Институт археологии РАН, Институт востоковедения, музей-заповедник «Неаполь Скифский» в Симферополе, Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского и другие учреждения.

Среди ограничительных мер — блокировка активов, вывод капитала за пределы Украины, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательны и спортивных контактов и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерреш призвал снять санкции в условиях пандемии.