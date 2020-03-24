ООН призывает страны снять санкции и объединиться

ООН призывает страны снять санкции и объединиться
ООН надеется на сотрудничество всех стран. Фото: pixabay

Письмо с подобным посылом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отправил лидерам стран G20.

Санкции мешают поставлять в различные страны продукты, медицинскую помощь и оборудование.

Также Гутерреш предложил снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку различной помощи, которая необходима в условиях нынешней пандемии коронавируса. По словам генсека, сейчас страны должны проявить солидарность и сообща бороться с бедой. Об этом сообщают РИА-новости.

Саммит G20 пройдет 26 марта. Лидеры стран в онлайн формате дистанционно обсудят ситуацию с пандемией и решат какие действия необходимо принять для борьбы с угрозой. Участие примет и президент России Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин примет участие в саммите G20, несмотря на пандемию. Об этом сообщает Кремль.

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