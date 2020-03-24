Путин примет участие в саммите G20, несмотря на пандемию

Путин примет участие в саммите G20, несмотря на пандемию
Путин обсудит с коллегами коронавирус. Фото: kremlin.ru

Президент будет общаться с коллегами из других стран по видеосвязи.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщили в Кремле. Президент России Владимир Путин собирается принять участие в экстренном саммите G20, который состоится 26 марта. Для того, чтобы пообщаться с коллегами, главе государства не придется куда-то ехать – встреча пройдет благодаря видеосвязи. Путин и представители 20 стран обсудят борьбу с пандемией кронавируса и ее влияние на политику и экономику.

Также президент собирается 25 и 26 числа поехать в Северо-Западный федеральный округ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты Петербурга не могут проводить заседания дистанционно. Опасность заражения, по словам парламентария, снижена до минимума. В Мариинском дворце усилена дезинфекция помещений и проводятся регулярные осмотры всех входящих в здание.

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