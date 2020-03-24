Депутаты Петербурга не могут проводить заседания дистанционно

Заседания Законодательного собрания Петербурга будут проводится в обычном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Перейти на удаленную работу депутаты пока не могут.

Вопрос о переходе на дистанционный режим в парламенте не обсуждается. И ожидать таких решений, похоже, не стоит.

«У нас по законодательству нет возможности проводить пленарные заседания в удаленном режиме. Депутат обязан присутствовать лично на заседании. Мы орган власти, мы обязаны работать», — рассказал gazeta.spb.ru депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Опасность заражения, по словам парламентария, снижена до минимума. В Мариинском дворце усилена дезинфекция помещений и проводятся регулярные осмотры всех входящих в здание.

Поток посетителей по-максимуму ограничен. Отменены встречи почти всех рабочих групп, ряд совещаний и заседаний комиссий.

«Оставлены совет фракций, пленарные заседания и некоторые заседания комитета по законодательству», — пояснил Вишневский.

Следующее пленарное заседание Законодательного собрания пройдет в среду, 25 февраля. В повестке рассмотрение десяти законопроектов и ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что порядка 10% сотрудников исполнительных органов госвласти Петербурга будут переведены на удаленную работу. Меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.