Часть чиновников в Смольном переведут на удаленную работу

Одна из сотрудниц комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу имени Боткина с признаками ОРВИ.

Причиной экстренного помещения в медучреждение стал тот факт, что чиновница незадолго до болезни контактировала с человеком, недавно прибывшим из-за рубежа. О случившемся в понедельник, 23 марта, сообщают в пресс-службе администрации Северной столицы.

По поводу произошедшего оперативно провели эпидемиологическое расследование и установили круг рабочих контактов, с которым могла взаимодействовать служащая. Все они на ближайшие две недели переведены в режим самоизоляции и будут находиться на домашнем карантине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк ВТБ готов предоставить кредитные каникулы для клиентов, финансово пострадавших от коронавируса.