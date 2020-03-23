Часть чиновников в Смольном переведут на удаленную работу

Часть чиновников в Смольном переведут на удаленную работу
Власти Петербурга, независимо от произошедшего, планируют перевести на удаленную работу 10% чиновников. Фото: pixabay.com

Одна из сотрудниц комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга была госпитализирована в клиническую инфекционную больницу имени Боткина с признаками ОРВИ.

Причиной экстренного помещения в медучреждение стал тот факт, что чиновница незадолго до болезни контактировала с человеком, недавно прибывшим из-за рубежа. О случившемся в понедельник, 23 марта, сообщают в пресс-службе администрации Северной столицы.

По поводу произошедшего оперативно провели эпидемиологическое расследование и установили круг рабочих контактов, с которым могла взаимодействовать служащая. Все они на ближайшие две недели переведены в режим самоизоляции и будут находиться на домашнем карантине.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк ВТБ готов предоставить кредитные каникулы для клиентов, финансово пострадавших от коронавируса.

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Часть чиновников в Смольном переведут на удаленную работу