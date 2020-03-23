ВТБ предоставит кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

ВТБ предоставит кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса
Фото: pixabay.com

Кредитно-финансовая организация ВТБ намерена предоставить возможность кредитных каникул сроком до трех месяцев для всех заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса.

Пресс-служба банка объясняет, что это касается всех клиентов, понесших финансовые потери из-за эпидемиологической ситуации. Каждое обращение в ВТБ будут рассматривать индивидуально. Таким образом организация рассчитывает поддержать заемщиков, оказавшихся на больничном, в неоплачиваемом отпуске или вовсе без работы.

Детали, а также дата запуска программы реализации антикризисных мер будут объявлены в ближайшее время. В банке подчеркивают, что пристально следят за развитием ситуации и стараются реагировать на все изменения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Уральские авиалинии» отказались от бесплатного питания на борту, чтобы избежать повышения цен на билеты.

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