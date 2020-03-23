«Уральские авиалинии» перестали бесплатно кормить пассажиров из-за коронавируса

Екатеринбургская авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена прекратить обеспечивать пассажиров бесплатным питанием на борту из-за коронавирусного кризиса.

Компания предупредила клиентов, что питание в виде чая и бутербродов оставят лишь на нескольких рейсах, большинству придется провести полет без еды либо брать обеды и ужины с собой. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Отмена питания на борту — вынужденная мера, на которую компания пошла, чтобы избежать повышения цен на билеты. Непонятно, поможет ли это, так как в связи с практически повсеместным закрытием границ и нестабильной экономической ситуацией отрасль пассажирских авиаперевозок несет большие убытки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италию прибыли девять российских самолетов, на которых отечественные медики отправились на помощь зарубежным коллегам в борьбе с коронавирусом.