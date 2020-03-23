В Италию прибыли девять российских самолетов с медпомощью

Девятый российский самолет Минобороны вылетел с аэродрома «Чкаловский». В Италию летят специалисты-вирусологи с оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Минобороны РФ, всего в Италию направлено около ста человек на самолетах Ил-76 ВКС РФ. Все специалисты, которых направили на помощь, имеют опыт работы во время вспышки Эболы и Сибирской язвы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, гуманитарная помощь направлена в Италию «из гуманитарных соображений. Песков также заявил, что в борьбе с коронавирусом необходимо объединить усилия.

Согласно последним данным, всего в Италии заражено 59 138 человек. Зарегистрировано 5 476 смертей и 7 024 выздоровлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии закрыли почти все производство.