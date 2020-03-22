В Италии закрыли почти все производство

Власти Италии приняли решение до 3 апреля закрыть все производство не первой необходимости в связи с распространением коронавируса.

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса премьер страны Джузеппе Конте объявил о закрытии в Италии всех производственных предприятий, которые не занимаются производством продукции первой необходимости, сообщает РИА «Новости».

По словам Конте, такой шаг является необходимым решением, готовящим страну к пику ситуации. Запрет не коснется продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек.

Ранее Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин.