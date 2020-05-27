В США грозят скоро ввести санкции против «Северного потока – 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерения Вашингтона в ближайшее время ввести санкции против «Северного потока – 2». Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

По его словам, идея санкций получила поддержку обеих партий. Он отметил, что законотворческий процесс по этому вопросу может пройти быстро.

По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести газопровод в эксплуатацию. При этом как это будет реализовано на практики он не уточнил. Кроме того, Гренелл потребовал от Берлина пересмотреть политику в отношении России.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.