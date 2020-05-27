В Nord Stream отреагировали на санкционные угрозы США

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG и партнеры отреагировали на угрозы в США ввести санкции против трубопровода.

Пресс-секретарь оператора Йенс Мюллер заявил, что такие угрозы являются «незаконной дискриминацией европейских компаний», сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что проект соответствует всем необходимым требованиям, в том числе экономической конкурентоспособности Евросоюза и обязательств по защите климата.

По его словам, сдать в эксплуатацию трубопровод необходимо для европейской энергетической безопасности.

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерения Вашингтона в ближайшее время ввести санкции против «Северного потока – 2». По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести газопровод в эксплуатацию. При этом как это будет реализовано на практики он не уточнил.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.