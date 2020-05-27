Дзюба раскритиковал «Локомотив» за увольнение Семина

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал руководство «Локомотива» за решение расстаться с главным тренером Юрием Семиным.

«Когда убирают Семина с такими формулировками — это позорище. Не понимаю, как можно убрать сейчас одного из мэтров футбола и почему в России так относятся к легендарным заслуженным людям», — высказался Дзюба в прямом эфире Instagram «Матч ТВ».

Напомним, клуб не стал продлевать контракт с главным тренером. Юрием Семиным. Ему придется покинуть клуб 1 июня, на смену российскому специалисту придет серб Марко Николич.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Юрий Семин покидает клуб из-за решения совета директоров, который решил не продлевать контракт. Свое решение «Локомотив» пока никак не комментировал, сам спортсмен ответил на новость коротко. Он не сказал, что планирует делать дальше.