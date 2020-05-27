СК проверяет утопление 4-летней девочки в Сосновом Бору

Следственные органы Ленинградской области проводят проверку после смерти четырехлетней девочки в Сосновом Бору. Ребенок упал с пирса в Финский залив и утонул.

По предварительной информации, девочка была на пирсе с бабушкой и старшим братом. Пока внуки гуляли, женщина ловила рыбу и отвлеклась. После чего обнаружила, что девочки нет на пирсе.

Ребенок был найден в воде. Бабушка попыталась оказать реанимационные мероприятия и вызвала бригаду скорой. Медики констатировали смерть ребенка.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. После проведения всех необходимых доследственных мероприятий случаю будет дана правовая оценка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти двухлетняя девочка упала в колодец. В больницу её госпитализировали с признаками утопления.