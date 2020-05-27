Диабет и ожирение: в Смольном рассказали о болезнях 8 умерших от коронавируса

В Петербурге за сутки подтвердили 8 смертей от коронавируса нового типа. Все зараженные скончались в апреле — начале мая.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, рассмотрела 14 случаев. В восьми из них причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Жертвами коронавируса стали две женщины 67 и 72 лет и шесть мужчин в возрасте от 59 до 81 года. Все они имели хронические заболевания, включая гипертоническую болезнь, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз сосудов, обструктивную болезнь легких и другие.

С начала пандемии в Петербурге по официальным данным скончались 387 человек. В России подтверждено 3 тыс. 968 летальных исходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали 161 новую смерть от коронавируса.