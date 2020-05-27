КСП выявила в администрации Калининского района нарушения на 826 млн

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась об итогах работы за 2019 года. В районных администрациях города выявлены нарушения на миллионы рублей.

Лидером по числу нарушений стала администрация Калининского района. В её работе найдены нарушения на 826 млн рублей. Об этом рассказал глава КСП Вадим Лопатников на заседании Законодательного собрания Петербурга в среду, 27 мая.

Меньше всего нарушений найдено в администрации Петроградского района — менее чем на 300 млн рублей.

По словам Лопатников, большинство нарушений связаны с проведением закупок. Администрации, в частности, допускают нарушения при обосновании начальной цены контракта и при приемке работ.

С отчетом Контроль-счетной палаты Петербурга по итогам работы в 2019 году можно ознакомиться здесь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КСП завершила проверку детского центра ГБОУ «Балтийский берег» и его учредителя – комитета по образованию Петербурга.