Вирусологический центр получит 170 млн на оборудование из бюджета Петебурга

Вирусологический центр получит 170 млн на оборудование из бюджета Петебурга
Вирусологический центр проводит исследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

Вирусологическому центру будут предоставлены 170 521,2 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов.

Деньги выделят из Резервного фонда правительства Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Вирусологический центр создан на базе бактериологической лаборатории в Городской больнице № 40. В нем проводят исследования на коронавирус для жителей трех районов Петербурга: Курортного, Кронштадтского и Петродворцового.

Беглов также подписал постановление о выделении из Резервного фонда 600 млн рублей на единовременные выплаты медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин поручил выделить более 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для волонтеров и социальных НКО.

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Вирусологический центр получит 170 млн на оборудование из бюджета Петебурга
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