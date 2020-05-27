Минздрав утвердил порядок госпитализации больных c коронавирусной инфекцией

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных c коронавирусной инфекцией
Зараженных нужно помещать в медучреждения, если их нельзя изолировать от людей из группы риска. Фото: pixabay

Минздрав России утвердил новый порядок госпитализации инфицированных Covid-19. Решение медиков будет зависеть от степени тяжести переносимого пациентом заболевания.

В стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Степень средней тяжести – это когда температура лечащегося на дому пациента в течение трех дней не опускается ниже 38,5 градуса. Также госпитализации подлежат пациенты из групп риска без исключения.

Детей переводят в больницу, если температура тела выше 39 градусов или выше 38 градусов в течение пяти дней. Также причинами для госпитализации являются судороги, тахикардия, дыхательная недостаточность. Полный список заболеваний указан в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больнице Боткина умерла беременная с подтвержденным коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация коронавирус минздрав
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов выделил 600 млн рублей из резервного фонда на выплаты медикам
Спасатели потушил полыхающие гаражи на Космонавтов
Как спортсмены поздравляют Петербург с 317-летием
Петербургская компания задолжала сотрудникам зарплату на 25 млн рублей
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных c коронавирусной инфекцией
Вирусологический центр получит 170 млн на оборудование из бюджета Петебурга
В 2020 году в Приморском районе появится три детских сада
На Карбышева не смогли разъехаться Skoda и «Яндекс. Такси»