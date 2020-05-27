Минздрав утвердил порядок госпитализации больных c коронавирусной инфекцией

Зараженных нужно помещать в медучреждения, если их нельзя изолировать от людей из группы риска. Фото: pixabay

Зараженных нужно помещать в медучреждения, если их нельзя изолировать от людей из группы риска. Фото: pixabay

Минздрав России утвердил новый порядок госпитализации инфицированных Covid-19. Решение медиков будет зависеть от степени тяжести переносимого пациентом заболевания.

В стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Степень средней тяжести – это когда температура лечащегося на дому пациента в течение трех дней не опускается ниже 38,5 градуса. Также госпитализации подлежат пациенты из групп риска без исключения.

Детей переводят в больницу, если температура тела выше 39 градусов или выше 38 градусов в течение пяти дней. Также причинами для госпитализации являются судороги, тахикардия, дыхательная недостаточность. Полный список заболеваний указан в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

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