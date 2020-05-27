В больнице Боткина умерла беременная с коронавирусом

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице имени Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице имени Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Комитет по здравоохранению Петербурга подтвердил смерть 34-летней беременной женщины. У неё был подтверждена коронавирусная инфекция.

Умершая — гражданка иностранного государства. Скончалась женщина 21 мая в клинической инфекционной больнице имени Боткина. В учреждение она была госпитализирована с коронавирусом. Вирусная пневмония протекала в тяжелой форме.

«Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после получения результатов патологоанатомического исследования», — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Случай предстоит рассмотреть комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили восемь новых смертей от коронавируса. Жертвами болезни стали две женщины 57 и 72 лет и шесть мужчин в возрасте от 59 лет до 81 года.