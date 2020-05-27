В четырех районах Петербурга появится еще одна выделенная полоса

В четырех районах Петербурга появится еще одна выделенная полоса
Протяженность выделенной полосы составит 6,8 км. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге с 31 мая заработает нова выделенная полоса для общественного транспорта. Дорога объединит четыре района Северной столицы.

Об этом в среду, 27 мая, оповестили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Длина нового маршрута составит 6,8 километров, выделенная полоса соединит Кировский, Московский Фрунзенский и Невский районы.

Согласно информации ведомства, дорога будет пролегать в оба направления по Народной улице на участке от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков; по улице Типанова от Московского проспекта до Космонавтов. После автобусы поедут по участку Ленинского проспекта от проспекта Народного ополчения до Московского проспекта, а затем — по проспекту Славы, от Белградской улицы до Софийской.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение транспортной реформы в Северной столице отложили на год.

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