Москва поможет российским регионам медикаментами и медицинскими бригадами

Речь идет о Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Забайкальском крае.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в четверг в регионы отправят медикаменты и медицинские бригады для помощи в борьбе с коронавирусом. В первую очередь поддержат Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край. Собянин отметил, что понимает, насколько важно в сложившейся ситуации незамедлительно помогать друг другу. Он подчеркнул, что Москва и до этого помогала регионам.

«Кроме врачей направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты — то есть, все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку работе медицинских систем в этих регионах»,

-добавил мэр Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве усилят масочный режим. С 1 июня граждан обяжут активнее носить средства индивидуальной защиты.