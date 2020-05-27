На проспекте Культуры массовое ДТП

На проспекте Культуры массовое ДТП
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: vk.com/spb_today

В результате инцидента мог кто-то пострадать, информация уточняется.

Об этом стало известно сегодня вечером, 27 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении проспектов Культуры и Просвещения. Там столкнулись два легковых автомобиля и машина интернет-магазина Lamoda. По какой причине там произошло – не уточняется. Известно лишь, что в результате транспортные средства выглядят помято. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец на Mercedes насмерть сбил пешехода и попал под суд. По данным следствия, мужчина, находясь за рулем Mercedes, выехал на трамвайные пути на Шлиссельбургском

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