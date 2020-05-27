В московской квартире нашли мертвых женщину и мужчину в окружении трех детей

Дети сейчас находятся в безопасности под наблюдением врачей.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что в одной из квартир обнаружили трех детей. Их мать и ее сожитель были мертвы на протяжении какого-то времени. Самому младшему ребенку оказалось меньше года, их госпитализировали. На первый взгляд дети абсолютно здоровы и их жизням ничего не угрожает. Непонятно, как долго они находились в одном помещении с двумя трупами.

Ярославская, обращаясь к россиянам, попросила обращать внимание на детский плачь в соседних квартирах – вполне возможно, малышам нужна помощь.

«Об этой семье информации в органах опеки как о неблагополучной не было, никто не жаловался на родителей»,

— добавила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на месте пожара в гаражах на проспекте Космонавтов нашли три трупа. В ведомстве также озвучили предположение, что причиной смерти этих людей мог стать не пожар.