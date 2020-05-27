На месте пожара в гаражах на проспекте Космонавтов нашли три трупа

После того, как спасатели справились с огнем, разгоревшемся в гаражах на проспекте Космонавтов, на месте происшествия обнаружили тела троих человек.

Трагический инцидент произошел в среду, 27 мая. Ранее предполагалось, что при пожаре никто не пострадал, однако городское управление МЧС доложило об обратном, передает ТАСС. В ведомстве также озвучили предположение, что причиной смерти этих людей мог стать не пожар.

В обстоятельствах и причинах возгорания, а также гибели троих человек разберутся правоохранительные органы. Напомним, что пожар произошел днем 27 мая, на территории заброшенного гаража площадью 18 квадратных метров. Частично пострадала аналогичная постройка, стоявшая рядом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что статью, по которой было заведено дело о приготовлении пищи на Вечном огне Якорной площади в Кронштадте, переквалифицировали на более тяжкую.