Делу о готовке еды на Вечном огне в Кронштадте добавили тяжести

Делу о готовке еды на Вечном огне в Кронштадте добавили тяжести
Подозреваемые использовали Вечный огонь для готовки. Фото: spb.sledcom.ru

Следственный органы Петербурга переквалифицировали дело об использовании Вечного огня для приготовления пищи на более тяжкую статью уголовного кодекса.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «вандализм». Теперь статья изменена на «надругательство над надмогильным сооружением». Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Согласно материалам дела, в ночь на 24 мая две женщины и мужчина осквернили памятник «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в городе Кронштадте. Подозреваемые использовали его для приготовления пищи.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время женщинам и мужчине будет предъявлено обвинение. Мера пресечения пока не избрана.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, подозреваемые поздним вечером подъехали на иномарке к мемориалу и начали готовить еду на пламени Вечного огня.

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Делу о готовке еды на Вечном огне в Кронштадте добавили тяжести
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