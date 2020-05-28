Синоптики предупреждают о похолодании в первый день лета

Похолодание в первый день лета, 1 июня, спрогнозировали в Гидрометцентре.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что 1 июня жителей европейской части России ждет ухудшение погоды. Температура воздуха на улице снизится до 8-9 градусов несмотря на теплую погоду до конца мая. Похолодание придет в Россию вместе с воздухом из Арктики.

На протяжении нескольких дней средняя температура будет удерживаться на уровне 12-15 градусов. Ночных заморозков не ожидается.

Кроме европейской части страны, похолодает и в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях. Воздух в этих регионах охладится на 2-6 градусов. Также похолодание ждут в Якутии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ожидает экстремально жаркое лето. Температура поднимется уже в июне.