В четверг в Пулково отменили десять рейсов

В четверг в Пулково отменили десять рейсов
Пулково. Фото: Baltphoto

Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся десять запланированных рейсов.

Согласно информации онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, в четверг, 28 мая, пассажиры десяти рейсов не смогут вылететь из Петербурга.

В Пулково отменили рейсы в Геленджик, Анапу, Вологду, Москву, Киров, Красноярск, Воронеж, Сургут и Новосибирск.

Среди авиакомпаний, отменивших рейсы из Северной столицы, были «Россия», «Вологодское авиапредприятие», «РусЛайн», S7.

Отмена рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга связана с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ждут шесть вывозных рейсов до конца мая. До конца этой недели в Пулково встретят вывозные рейсы с российскими туристами из ряда стран.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб отмена рейсов пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Южной Корее за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом
Огонь охватил три иномарки в центре Петербурга
В четверг в Пулково отменили десять рейсов
Магазин в жилом доме на Маршала Захарова загорелся посреди ночи
В Петербурге ждут шесть вывозных рейсов до конца мая
IPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире
Синоптики предупреждают о похолодании в первый день лета
В АТОР рассказали, когда россияне смогут выбраться за границу