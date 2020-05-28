В четверг в Пулково отменили десять рейсов

Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся десять запланированных рейсов.

Согласно информации онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, в четверг, 28 мая, пассажиры десяти рейсов не смогут вылететь из Петербурга.

В Пулково отменили рейсы в Геленджик, Анапу, Вологду, Москву, Киров, Красноярск, Воронеж, Сургут и Новосибирск.

Среди авиакомпаний, отменивших рейсы из Северной столицы, были «Россия», «Вологодское авиапредприятие», «РусЛайн», S7.

Отмена рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга связана с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ждут шесть вывозных рейсов до конца мая. До конца этой недели в Пулково встретят вывозные рейсы с российскими туристами из ряда стран.